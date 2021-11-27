Жительница Башкирии связала 20 шалей к юбилею БСТ

Телезрительница из Салавата к юбилею телеканала БСТ связала 20 шалей, которые вручила съемочной группе. 80-летняя пенсионерка Уркия Ямгурчина смотрит БСТ, можно сказать, со дня его основания. Во время телемарафона женщина сама позвонила в редакцию новостей и пригласила к себе в гости.

Съемочную группу телеканала Уркия Ямгурчина встречает как родных. БСТ женщина смотрит ежедневно на протяжении 20 лет. Знает все передачи и, конечно, ведущих с корреспондентами. Почти всегда именно за просмотром телеэфира женщина занимается своим давним увлечением – вяжет шарфы и шали.

Вязать она начала со второго класса. Не просто как хобби, но и чтобы немного заработать в непростые послевоенные годы. Большую часть жизни женщина проработала методистом в школе, а затем и на станции юных натуралистов. При этом свое увлечение никогда не бросала.

Натуральные шерстяные шали с успехом разлетались по родственникам и знакомым, в том числе в другие страны. А когда в 2013-м в результате наводнения затопило Приморский край, пенсионерка в качестве гуманитарной помощи отправила шали пострадавшим. Да и в семье это хобби нередко помогало преодолевать трудности.

У меня дети взяли кредит. Не себе, а подруге. И она не платила. И вот нам пришлось вязать, рекламировали в три школы. Они все время приходили, покупали шали. Уркия Ямгурчина, вязальщица

Не так давно женщина узнала и о 20-летии телеканала БСТ. Конечно, она не могла остаться в стороне, подготовив в качестве подарка 20 шерстяных шалей.

Очень люблю канал БСТ. Сколько передач хороших, - «Бахэтнама», новости постоянно идут. На Курамшину посмотришь, как она на английском говорит, как будто англичанка! Это же удивительно. Уркия Ямгурчина, вязальщица