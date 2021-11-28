Жителей Башкирии ждёт очередное потепление

В понедельник, 29 ноября, в регионе пройдёт небольшой снег, переходящий в мокрый. Ожидается гололёд на дорогах и юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью опустится до -3, -8°C, а днём до - 0, -5°C.

А уже во вторник, в последний день осени, погода станет ещё теплее. Ожидается снег с дождем, гололёд, налипание мокрого снега на проводах. Температура воздуха ночью опустится до -1, -6°C, а днём поднимется до +2, -3°C.