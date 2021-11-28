Как не стать жертвой хакера: гайд по кибербезопасности

Каждые десять секунд в мире совершаются кибератаки. Хакеры пытаются заполучить данные как крупных международных корпорации, так и личную информацию самого простого человека, который регулярно пользуется смартфоном. И в том и в другом случаях это делается только ради одного – попытаться получить ваши деньги. Никто, абсолютно никто не застрахован от такой атаки. Это лишь вопрос времени. Насколько мы уязвимы и как свести вероятность взлома к минимуму?
Сергей Кухарев – студент Уфимского авиационного технического университета. Его профиль – защита данных и обеспечение информационной безопасности. Или совсем пафосное – «антихакер».
Чтобы поймать киберпреступника, нужно думать как киберпреступник. Практически детективная история. Кибербезопасники, обнаружив взлом в системе, проводят своё расследование: ищут лазейку, через которую проник хакер, где успел полазить, что искал и какие оставил следы. Узнав всё это, специалисты кибербезопасности восстанавливают картину событий. То есть, как действовал злоумышленник. Именно на таких реальных примерах студенты учатся защищать личные данные владельца.
Желающих научиться защищать, а не нападать с каждым годом становится больше. Преподаватели связывают это с глобальной компьютерной интеграцией в нашу жизнь. Мы уже не представляем себя без смартфонов, соцсетей и всего того, что дает нам интернет. Но дело в том, что и хакеры не сидят на месте. Они тоже постоянно учатся и работают над новыми способами взлома.
И все же если хакер задумал какую-нибудь пакость, например, заразить компьютерную систему вирусом или опустошить ваш банковский счет, то у киберпреступника всегда есть преимущество. Как минимум внезапность и возможность подготовиться.
Основатель уфимской фирмы по обеспечению информационной безопасности Александр Оводов знает о киберпреступниках, если не все, то многое. Сотрудники его компании практически каждый день пресекают попытки кибератак, играя с хакерами в кошки мышки.
Другими словами, чтобы совершить киберпреступление, не обязательно быть хакером. Его можно нанять как киллера. И заказать его уронить сайт конкурента или выведать у него полезную информацию. Но надо учитывать один маленький нюанс: человек, который прибегает к услугам подобно рода специалистов, рано или поздно станет его жертвой. И защититься на 100% не сможет никто.
Вспомните, как вы придумывали пароль к своему аккаунту в социальных сетях. Наверняка руководствовались тем, чтобы его не забыть, а значит, что цифры и буквы там очень хорошо вам знакомы. Как правило, это дата вашего дня рождения, которая помимо всего прочего обозначена на вашей странице. Мы, не задумываясь, показываем ее, тем самым подсказывая злоумышленнику с чего надо начинать взламывать пароль.
В поисках крупной наживы киберпреступники стараются охватить как можно больше людей. Поэтому в группе риска могут быть учреждения и ведомства, через которые проходят большие объемы личной информации обычных людей. Как, например, многофункциональный центр.
Уже почувствовали себя немного уязвимым? Если нет, то советуем еще и обратить внимание на общественные точки Wi-Fi. Пользуясь ими, мы даже не задумываемся, что нам может что-то угрожать.
Где-то в кафе, пока вы пользуетесь общимWi-Fi, вы можете стать жертвой киберпреступника и передать всю личную информацию о себе. На это хакеру может понадобиться считанные минуты. Например, как хакеру из Германии удается взламывать буквально все вокруг.
Кстати, в Башкирии подобные взломы тоже не редкость. В этом году атаке подвергся сайт администрации Уфы, причем уже не первый раз. А ведь раньше мы вообще не считали хакеров чем-то опасным. Скорее киберхулиганы, которые шутки ради показывали свои способности.
Одним словом, киберпреступники всегда в поиске и стараются охватить как можно больше потенциальных жертв. И здесь, как говорят, пострадать может самый невнимательный – тот, кто пренебрегает элементарными правилами кибергигиены. Кстати, а вы уверены, что никто не пытается заполучить ваши данные прямо сейчас?