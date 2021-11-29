В Уфе начались общественные обсуждения реконструкции ул. Октябрьской Революции

Старые дома восстановят, а дорогу сузят. В Уфе начались общественные обсуждения по проекту территории общего пользования улицы Октябрьской Революции.
Ее предлагается реконструировать. Проект предполагает сужение дороги в зависимости от участка до 7-10 м. Вдоль улицы Октябрьской Революции предусматриваются тротуары и велодорожка.
Как сообщили в Горсовете, существующие объекты культурного наследия по улице сохранят и предложат к реконструкции. Общественные обсуждения продлятся до 1 февраля. Информационные материалы будут представлены в администрации Кировского района города со 2 декабря.