В Уфе начались общественные обсуждения реконструкции ул. Октябрьской Революции

Старые дома восстановят, а дорогу сузят. В Уфе начались общественные обсуждения по проекту территории общего пользования улицы Октябрьской Революции.

Ее предлагается реконструировать. Проект предполагает сужение дороги в зависимости от участка до 7-10 м. Вдоль улицы Октябрьской Революции предусматриваются тротуары и велодорожка.