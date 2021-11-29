В БашГУ объявили о начале Всероссийской акции по сбору научных терминов

В 2017 году я была на стажировке в Испании в рамках гранта Европейского союза, и во время стажировки я писала научную работу, посвященную проблемам высшей школы. Работа была на английском языке, и, соответственно, мне приходилось переводить некоторые термины с русского на английский и с английского на русский. И тогда обнаружилось, что существует очень много проблем, связанных именно с переводом терминов. Началось со студенческой олимпиады: я ее упомянула, коллеги не поняли, что это такое.

Рената Лукманова, заместитель декана филологического факультета по научной работе БашГУ