В БашГУ объявили о начале Всероссийской акции по сбору научных терминов

Ученые Башгосуниверситета объявили о начале Всероссийской акции по сбору научных терминов. Их загрузят на специальный трехъязычный сайт, который будет помогать понимать особенности системы образования в разных странах мира студентам и исследователям независимо от их местонахождения. Словарь содержит уникальный контент на русском и английском языках, которого нет ни в одном из известных проанализированных разработчиками онлайн-ресурсов.
Контрольные цифры приема, студенческая олимпиада, целевое обучение – эти и другие особенности российской системы образования теперь будут объяснены любому пользователю, который посетит сайт uni-dict.com Иностранные студенты и ученые, которые занимаются проблемами современных высших школ по всему миру, получат исчерпывающую информацию. Автором программы выступила преподаватель Башгосуниверситета Рената Лукманова.
Инноваторы-языковеды БашГУ создали онлайн-сайт и объявили о начале Всероссийской акции по сбору научных терминов. Их потом загрузят на портал, который будет помогать понимать особенности системы образования в разных странах мира студентам и исследователям независимо от их местонахождения. Словарь содержит уникальный контент на русском и английском языках, которого нет ни в одном из известных проанализированных разработчиками онлайн-ресурсов. Сейчас разрабатывается и онлайн-переводчик на башкирский язык.
Пока в базе около 300 терминов, еще столько же в работе. Продвигать в зарубежные страны портал от БашГУ с адресом uni-dict.com будет Тюнинг Академия – разработчик современных проблем высшей школы, который специализируется на зарубежных странах. Также башкирский сайт сделает отдельную вкладку для Евразийского НОЦ, который позволит расширить количество пользователей.