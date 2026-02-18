В Уфе прошли чемпионат и первенство ПФО по танцевальному спорту

Уфа принимала чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по танцевальному спорту. Около тысячи спортсменов за три соревновательных дня вышли на паркет Дворца борьбы. О лидерах турнира среди пар из Башкортостана, а также других участниках – в нашем сюжете.

Изящество и грация в каждом движении, а пары на паркете – воплощение красоты и элегантности. Участники чемпионата и первенства Приволжского федерального округа – это сильнейшие в своих возрастных группах спортсмены, победители и призёры республиканских соревнований. Игорь и Александра Старцевы – лидеры в Башкортостане и в округе в латиноамериканской программе. Брат с сестрой выступают вместе уже семь лет, и на этих стартах они вновь доказали, что на сегодняшний день им нет равных.

Ещё один Старцев, самый младший в семье, Николай, вместе с Амирой Абдульменовой тоже занял первое место в категории юноши и девушки до 13 лет. Всего за три дня турнира на паркет Дворца борьбы вышли 500 пар. Все участники выступали в трёх видах программ: двоеборье, латиноамериканская и европейская.

Зал для соревнований был поделён на две части, где танцоры выступали в разных возрастных категориях. Всего участников поделили на шесть групп: мальчики и девочки, юноши и девушки, юниоры и юниорки и мужчины и женщины.