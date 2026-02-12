Радий Хабиров принял участие во Всероссийских сборах Ассоциации ветеранов СВО

Около 200 участников специальной военной операции со всей страны приехали в Башкортостан обменяться опытом. Сегодня в Уфе стартовали Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО. Среди самых актуальных вопросов – социализация и трудоустройство бойцов, возвращающихся в мирную жизнь. Участников сборов сегодня поприветствовал и глава республики.

От Калининграда до Владивостока. На Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО в Уфу приехали представители всех регионов страны. О Башкортостане наслышан практически каждый, особенно о работе по поддержке бойцов и ветеранов СВО.

У Башкортостана есть чему поучиться, говорят участники сборов. Республика, в свою очередь, готова поделиться опытом, отметил, выступая перед участниками сборов, Радий Хабиров. Ассоциацию ветеранов СВО глава республики видит как главную партнёрскую организацию по решению вопросов поддержки специальной военной операции.

Будем развивать инфраструктуру этой общественной организации. Это очень важно. В предыдущие годы союзы участников других вооружённых конфликтов доказали свою высочайшую эффективность. Они разговаривают с участниками СВО на одном языке, многие вопросы будут решать на своём уровне. А мы примем управленческие и организационные решения, окажем необходимую поддержку. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ассоциация ветеранов СВО в нашей республике – это опора участников спецоперации и их семей. Организация занимается защитой законных прав и интересов, решением бытовых вопросов и сложных жизненных ситуаций, содействует в трудоустройстве, организует патриотические и спортивные мероприятия.

Эти сборы направлены на обмен опытом в социализации и трудоустройстве участников СВО, обсуждение запланированных на 2026 год поисковых экспедиций, и работы по увековечиванию памяти погибших в ходе спецоперации и поиску пропавших без вести.