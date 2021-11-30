В Башкирии подвели итоги конкурса «Молодая семья – 2021»

За это время в нем приняли участие более 50 семей. В этом году подали заявки сразу семь. Главным условием для участников было подготовить фильм, в который входит визитная карточка семьи, творческий потенциал, раскрытие в спорте и кулинарии. В финале вышли четыре семьи. Первое место заняла семья Трофимовых из Чуваш-Кубово. На втором месте расположилась семья Дудиных из села Улу-Теляк. А третье место досталось семье Глуховых из села Иглино. Гран-при получила семья семья Айбушевых из села Тавтиманово.