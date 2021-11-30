В Башкирии подвели итоги конкурса «Молодая семья – 2021»

На прошедшей неделе в Центральной районной библиотеке Иглино чествовали победителей. Конкурс, инициированный Комитетом по молодежной политике и спорту  администрации района, проводится пятый год. 

За это время в нем приняли участие более 50 семей. В этом году подали заявки сразу семь. Главным условием для участников было подготовить фильм, в который входит визитная карточка семьи, творческий потенциал, раскрытие в спорте и кулинарии. В финале вышли четыре семьи. Первое место заняла семья Трофимовых из Чуваш-Кубово. На втором месте расположилась семья Дудиных из села Улу-Теляк. А третье место досталось семье Глуховых из села Иглино. Гран-при получила семья семья Айбушевых из села Тавтиманово.

Мы выиграли конкурс «Молодая семья». Это очень приятно. Спасибо за поддержку тем, кто нам помогал. Спасибо администрации за красивый праздник.

Инна Абушева, обладательница гран-при конкурса «Молодая семья-2021»
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