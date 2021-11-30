Стало известно, сколько будут разрабатывать вакцину от нового штамма коронавируса

В мире зафиксирован новый штамм коронавируса, который получил название «омикрон». Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, сколько времени потребуется на создание вакцина от нового штамма.

Фото №1 - Стало известно, сколько будут разрабатывать вакцину от нового штамма коронавируса

Как сообщают РИА Новости, на создании вакцины потребуется не более 10 дней. По словам Александра Гинцбурга, ещё 45-50 дней потребуется на регулярные процедуры.

Сама экспериментальная работа по получению нового вакцинного препарата займет не более десяти дней, все остальное занимает регуляторика, то есть разрешительные процедуры и доказательство того, что данная вакцина является безопасной и иммуногенной.

Александр Гинцбург, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи

Однако замену вакцины стоит обсуждать только после более тщательного изучения «омикрон»-штамма. Остальные зарегистрированные в России вакцины также считаются эффективными против нового штамма.

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