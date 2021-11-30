Стало известно, сколько будут разрабатывать вакцину от нового штамма коронавируса

В мире зафиксирован новый штамм коронавируса, который получил название «омикрон». Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, сколько времени потребуется на создание вакцина от нового штамма.

Как сообщают РИА Новости, на создании вакцины потребуется не более 10 дней. По словам Александра Гинцбурга, ещё 45-50 дней потребуется на регулярные процедуры.

Сама экспериментальная работа по получению нового вакцинного препарата займет не более десяти дней, все остальное занимает регуляторика, то есть разрешительные процедуры и доказательство того, что данная вакцина является безопасной и иммуногенной. Александр Гинцбург, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи