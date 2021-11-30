Стало известно, сколько будут разрабатывать вакцину от нового штамма коронавируса

В мире зафиксирован новый штамм коронавируса, который получил название «омикрон». Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, сколько времени потребуется на создание вакцина от нового штамма.
Как сообщают РИА Новости, на создании вакцины потребуется не более 10 дней. По словам Александра Гинцбурга, ещё 45-50 дней потребуется на регулярные процедуры.
Однако замену вакцины стоит обсуждать только после более тщательного изучения «омикрон»-штамма. Остальные зарегистрированные в России вакцины также считаются эффективными против нового штамма.