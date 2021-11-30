Прокуратура Уфы потребовала отозвать разрешение на строительство многоэтажки вместо «А-Кафе»

В 2019 году собственник участка на проспекте Октября незаконно перевел вид использования земли с категории «развлечение и общественное питание» на «многоэтажная многоквартирная жилая застройка». На месте ресторана запланировали возвести 27-этажное жилое строение с 184 местами для машин. При этом на территории в зоне государственной охраны объекта культурного наследия разрешено размещение лишь элементов благоустройства.