Прокуратура Уфы потребовала отозвать разрешение на строительство многоэтажки вместо «А-Кафе»

Прокуратура Уфы требует отозвать разрешение на строительство многоэтажного дома на месте разрушенного «А-Кафе».

Фото №1 - Прокуратура Уфы потребовала отозвать разрешение на строительство многоэтажки вместо «А-Кафе»

В 2019 году собственник участка на проспекте Октября незаконно перевел вид использования земли с категории «развлечение и общественное питание» на «многоэтажная многоквартирная жилая застройка». На месте ресторана запланировали возвести 27-этажное жилое строение с 184 местами для машин. При этом на территории в зоне государственной охраны объекта культурного наследия разрешено размещение лишь элементов благоустройства.

В нарушение законодательства чиновники администрации не приняли мер к обжалованию указанных действий, более того, несмотря на размещение земельного участка в зоне государственной охраны объекта культурного наследия — здания Госцирка, выдали градостроительный план, предусматривающий возможность размещения на нём многоквартирного дома, а также соответствующее разрешение на строительство 27-этажного дома.

пресс-служба прокуратуры РБ 

Мэр Уфы Сергей Греков при обсуждении подготовки к 450-летию основания города отметил, что на месте «А-Кафе» высотное здание строить не будут.

Фото: ИА Башинформ. 

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