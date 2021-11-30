Прокуратура Уфы потребовала отозвать разрешение на строительство многоэтажки вместо «А-Кафе»

Прокуратура Уфы требует отозвать разрешение на строительство многоэтажного дома на месте разрушенного «А-Кафе».
В 2019 году собственник участка на проспекте Октября незаконно перевел вид использования земли с категории «развлечение и общественное питание» на «многоэтажная многоквартирная жилая застройка». На месте ресторана запланировали возвести 27-этажное жилое строение с 184 местами для машин. При этом на территории в зоне государственной охраны объекта культурного наследия разрешено размещение лишь элементов благоустройства.
Мэр Уфы Сергей Греков при обсуждении подготовки к 450-летию основания города отметил, что на месте «А-Кафе» высотное здание строить не будут.
Фото: ИА Башинформ.