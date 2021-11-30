«Ругаются, уехать не могут»: что происходит с пассажирским транспортом в Уфе

После того, как коммерческие перевозчики резко сократили количество автобусов на одном из популярных маршрутов в Уфе, а с другого и вовсе убрали все машины, «Башавтотранс» вывел на линию дополнительный общественный транспорт. Таким образом, пассажиры даже в час пик смогли без проблем добраться из центра до микрорайона Инорс.

Телецентр-Инорс – один из самых протяженных и популярных маршрутов в Уфе. Ежедневно автобусы перевозят тысячи пассажиров в обоих направлениях. И после того, как один из частных перевозчиков резко сократил количество машин на линии, в первую очередь это отразилось на пассажирах.

Вышло на линию от силы 20 машин, наверное. Ну а пассажиры что? Ругаются, что машин нет. Народа много стоит на остановках, уехать не могут. Все волнуются, что транспорта мало. Раньше на линию выходило 60 машин. Эдуард Видинеев, водитель автобуса №272

Чтобы люди даже в час пик смогли доехать до работы и до дома, «Башавтотранс» усилил маршрут №290.

У нас сегодня 42 автобуса вышло. И у нас ещё большие автобусы №290 НЕФАЗы вышли. Интервал 5 минут. Но мы сейчас опаздываем, потому что по пробкам едем. Вот я сейчас на 2 минуты опаздываю. Фидан Бикмухаметов, водитель автобуса №290

Мы решили лично проверить, действительно ли соблюдается такой интервал движения. По факту вышло даже немного меньше. В вечерний час пик автобусы государственного перевозчика в сторону Инорса приезжали каждые 3-4 минуты. В то же время пассажиры 272-го маршрута вспоминают, как приходилось ездить раньше.

Если ты едешь на работу к 9 утра сюда, приходится пропускать по 2-3 автобуса. Потому что люди едут как в консервной банке, всё забито. Руслан, житель г. Уфы

Время приезда государственного автобуса можно отследить на электронному табло на «умных» остановках. Правда, таких павильонов в городе пока еще не так много. Расписание движения частников указано по старинке.

А вот на этой табличке указан маршрут 298, который следует из микрорайона Инорс до ТЦ «Мега». Согласно расписанию, интервал движения в будние дни у него должен составлять от 4 до 10 минут. Однако за полчаса, которые мы находимся на Округе Галле, 298 автобус так и не приехал. Мы отправились на конечную остановку возле торгового центра «Мега» и выяснили у пассажиров, что уже с прошлой недели частный перевозчик снял все автобусы с этого маршрута.

Я работаю в Инорсе, поэтому очень проблемно было туда добраться на 298-м. Сейчас они вообще не ходят. Саида Саитбаталова, жительница г. Уфы

На 298-м маршруте мы ездили, но не очень удобно. 226-й лучше маршрут намного. Наталья Безрукова, жительница г. Уфы

К слову, 226-й маршрут раньше курсировал между Инорсом и Телецентром. Конечная изменилась пару дней назад.

Сейчас уже частники не работают по 298-му маршруту. Услуги оказываем мы. Интервал движения составляет 5 минут. В час пик – поменьше. Это чтобы не было затора и люди с комфортом ехали. А вечером интервал немного больше становится. На данном маршруте у нас 50 машин имеется. И если нужно будет, если будет потребность, то ещё автобусы добавим. Машины есть, в гараже стоят. Сергей Кузьменко, водитель автобуса №226

А за тем, когда понадобятся дополнительные автобусы, следит комиссия городской мэрии и Минтранса. Отснятые видео просматривает и руководитель ведомства.

Снимается видео, какая ситуация на конечных остановках, какая ситуация на пиковых остановках. И мы не фиксируем какой-то чрезвычайной загруженности транспорта, мы не фиксируем пробок, толкучки. В целом ситуация по маршрутам достаточно спокойная. Александр Булушев, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан