«Ругаются, уехать не могут»: что происходит с пассажирским транспортом в Уфе

После того, как коммерческие перевозчики резко сократили количество автобусов на одном из популярных маршрутов в Уфе, а с другого и вовсе убрали все машины, «Башавтотранс» вывел на линию дополнительный общественный транспорт. Таким образом, пассажиры даже в час пик смогли без проблем добраться из центра до микрорайона Инорс.
Телецентр-Инорс – один из самых протяженных и популярных маршрутов в Уфе. Ежедневно автобусы перевозят тысячи пассажиров в обоих направлениях. И после того, как один из частных перевозчиков резко сократил количество машин на линии, в первую очередь это отразилось на пассажирах.
Чтобы люди даже в час пик смогли доехать до работы и до дома, «Башавтотранс» усилил маршрут №290.
Мы решили лично проверить, действительно ли соблюдается такой интервал движения. По факту вышло даже немного меньше. В вечерний час пик автобусы государственного перевозчика в сторону Инорса приезжали каждые 3-4 минуты. В то же время пассажиры 272-го маршрута вспоминают, как приходилось ездить раньше.
Время приезда государственного автобуса можно отследить на электронному табло на «умных» остановках. Правда, таких павильонов в городе пока еще не так много. Расписание движения частников указано по старинке.
А вот на этой табличке указан маршрут 298, который следует из микрорайона Инорс до ТЦ «Мега». Согласно расписанию, интервал движения в будние дни у него должен составлять от 4 до 10 минут. Однако за полчаса, которые мы находимся на Округе Галле, 298 автобус так и не приехал. Мы отправились на конечную остановку возле торгового центра «Мега» и выяснили у пассажиров, что уже с прошлой недели частный перевозчик снял все автобусы с этого маршрута.
К слову, 226-й маршрут раньше курсировал между Инорсом и Телецентром. Конечная изменилась пару дней назад.
А за тем, когда понадобятся дополнительные автобусы, следит комиссия городской мэрии и Минтранса. Отснятые видео просматривает и руководитель ведомства.
В городской администрации говорят, что без частных перевозчиков обслужить весь пассажиропоток усилиями только «Башавтотранса» сложно, даже несмотря на регулярное пополнение автопарка. До конца года ожидается поставка ещё 100 автобусов. Но и предпринимателей просят выполнить определенные условия. Обновить транспорт, выйти в правовое поле, позволяя рассчитываться за проезд не только наличными, но также транспортными и банковскими картами, соблюдать график движения. Приоритетом должны стать не гонка за рублем, а безопасность и комфорт для пассажиров.