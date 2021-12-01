Владельцы «Пушкинской карты» смогут оплачивать билеты на отечественные фильмы

«Пушкинской картой» можно будет оплачивать билеты на отечественные фильмы. Соответствующее распоряжение правительству России озвучил Владимир Путин.
В течение двух недель, до 15 декабря, будет разработана возможность оплачивать картой сеансы фильмов отечественного производства.
Обладателями «Пушкинской карты» могут стать дети с 14 до 22 лет. На карту начисляют сумму в размере 3000 рублей, которую можно потратить на билеты в музеи, на выставки и другие культурные мероприятия. В 2022 году сумма начисления на карту составит 5000 рублей.