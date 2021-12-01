Владельцы «Пушкинской карты» смогут оплачивать билеты на отечественные фильмы

Обладателями «Пушкинской карты» могут стать дети с 14 до 22 лет. На карту начисляют сумму в размере 3000 рублей, которую можно потратить на билеты в музеи, на выставки и другие культурные мероприятия. В 2022 году сумма начисления на карту составит 5000 рублей.