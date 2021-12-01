Первую российскую ОС «Аврора» обновили

Компания «Открытая мобильная система» в новой версии своей ОС представила пользователям больше 400 обновлений. Напомним, что «Аврора» - это первая операционная система, созданная разработчиками из России.

Особое внимание было уделено безопасности данных пользователей. Теперь все процессы устройства защищены от несанкционированного взлома. Планшеты с новой ОС протестировали на переписи населения в 2021 году. «Аврору» поставили на 360 тысяч устройств.