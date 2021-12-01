Какие нововведения начнут действовать с 1 декабря

В России ввели новые правила. Теперь сайты, которые копируют официальные финансовые организации, будут блокировать в досудебном порядке. Также в перечень войдут интернет-финансовые пирамиды.

С 1 декабря можно будет посещать социально значимые сайты не расходуя трафик интернета на своем тарифе. Доступ будет предоставлен бесплатно.

На портале Госуслуг можно будет заполнить данные банковской карты, чтобы получать назначенные социальные выплаты.