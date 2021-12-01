В Башкирии владелец неокупившегося морга требует вернуть ему деньги

Бизнесмен требует вернуть ему 4 млн рублей, потраченные на реконструкцию морга. Несколько лет назад мужчина арендовал в Салавате пустующее помещение на территории больницы и сделал там ремонт, чтобы затем оказывать ритуальные услуги. Однако клиентооборот не оправдал ожидания. Предприниматель не стал продлевать аренду и потребовал вернуть потраченные на ремонт деньги, но ему отказали.
Вот уже больше года двери этого морга закрыты как для клиентов, так и для бывшего арендатора. А ведь именно благодаря Ринату Саитягафарову здание, можно сказать, получило вторую жизнь. В 2017 мужчина взял его в аренду у городской больницы и провел капитальный ремонт, затратив более 4 млн рублей.
По изначальной задумке бизнесмен рассчитывал перехватить часть потока клиентов из единственного действующего городского морга. Новое учреждение должно было работать на коммерческой основе, подготавливая тела усопших к погребению. За каждое предприниматель планировал брать по 2 тысячи рублей. Впрочем, ритуальщики, по словам мужчины, на такой тариф не соглашались, называя его убыточным.
Содержание морга оказалось крайне невыгодным, и мужчина не стал продлевать аренду. Он потребовал у больницы возместить ему понесенные расходы на ремонт.
За время разбирательств в медучреждении поменялся не один руководитель. В больнице не отрицают, что бизнесмен действительно вложил свои средства в ремонт. Только вот договор этого не предусматривал. Речь шла только об аренде, а все остальное – добровольная воля коммерсанта. Да и в том, что морг пустовал, в медучреждении тоже не виноваты.
Действующий морг принимает тела усопших не только из Салавата, но и из соседних районов и городов. Несмотря на это, по словам главврача больницы, необходимости в открытии дополнительного телохранилища нет. Предприниматель тем временем свою бизнес-идею похоронил. Он собирается требовать возврата потраченных средств через суд.