В Башкирии владелец неокупившегося морга требует вернуть ему деньги

Бизнесмен требует вернуть ему 4 млн рублей, потраченные на реконструкцию морга. Несколько лет назад мужчина арендовал в Салавате пустующее помещение на территории больницы и сделал там ремонт, чтобы затем оказывать ритуальные услуги. Однако клиентооборот не оправдал ожидания. Предприниматель не стал продлевать аренду и потребовал вернуть потраченные на ремонт деньги, но ему отказали.

Вот уже больше года двери этого морга закрыты как для клиентов, так и для бывшего арендатора. А ведь именно благодаря Ринату Саитягафарову здание, можно сказать, получило вторую жизнь. В 2017 мужчина взял его в аренду у городской больницы и провел капитальный ремонт, затратив более 4 млн рублей.

По изначальной задумке бизнесмен рассчитывал перехватить часть потока клиентов из единственного действующего городского морга. Новое учреждение должно было работать на коммерческой основе, подготавливая тела усопших к погребению. За каждое предприниматель планировал брать по 2 тысячи рублей. Впрочем, ритуальщики, по словам мужчины, на такой тариф не соглашались, называя его убыточным.

Содержание морга оказалось крайне невыгодным, и мужчина не стал продлевать аренду. Он потребовал у больницы возместить ему понесенные расходы на ремонт.

Нет смысла работать дальше, потому что погребения не идут через этот морг, тела не готовятся через этот морг. И доходов бы не было, а аренда и коммуналка у меня очень большие, особенно электричество. Они не выполнили условия договора и не провели центральное отопление. Ринат Саитягафаров, предприниматель

За время разбирательств в медучреждении поменялся не один руководитель. В больнице не отрицают, что бизнесмен действительно вложил свои средства в ремонт. Только вот договор этого не предусматривал. Речь шла только об аренде, а все остальное – добровольная воля коммерсанта. Да и в том, что морг пустовал, в медучреждении тоже не виноваты.

Скорее всего, он хотел взаимодействовать с частными ритуальными салонами, мы никак не имеем права взаимодействовать с данными организациями. Какие-то ремонтные работы, изменение капитальных конструкций он не имел права проводить. Ильшат Яппаров, главный врач городской больницы г. Салавата