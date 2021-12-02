Стало известно, когда начнётся ремонт Шакшинского моста в Уфе

1 декабря прошло заседание комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Уфы. Первый замминистра транспорта Башкирии Виктор Жульков рассказал о судьбе Шакшинского моста.
Ремонт моста уже запланирован. Средства на работы будут выделены из федерального бюджета. При этом на дорожный ремонт потребуется 6 млрд рублей. Ровно половина из выделенных средств будет направлена на реконструкцию мостов.
Виктор Жульков отметил, что реконструкция Шакшинского моста является дорогостоящей. Только на один мост потребуется около 2 млрд рублей. Средства на ремонт поступят лишь в 2023-2024 годах.