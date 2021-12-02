В России разработали смартфон для спецслужб

Группа «Аквариус» и «Лаборатория Касперского» разработали смартфон для спецслужб. Его степень защиты в несколько раз превосходит обычные смартфоны для пользователей, разработкой и производством занимались полностью в России.
Уже известно, что для теста в мир выпустили 200 гаджетов, еще 3000 устройств собираются изготовить до конца этого года. Компании рассказали, что на проект потратили 1 миллиард рублей.
Для смартфонов разработали новую операционную систему KasperskyOS. Она подходит для тех, кто работает с закрытой информацией и подвержен кибератакам.