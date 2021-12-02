В России массово блокируют номера мошенников

В России по инициативе Банка России блокируют номера мошенников, которые крадут деньги у пользователей. За 3 месяца удалось отключить около 24 тысяч телефонов.

По сравнению с прошлым кварталом число мошенников выросло. Сейчас идет массовое отключение подозрительных абонентов. Сообщается, что только номеров горячих линий, которые начинаются с 8(800), отключили около 300.