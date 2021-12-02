В Башкирии открыли памятник «Черному генералу» Даяну Мурзину

В Кушнаренково открыли первый в России памятник «Черному генералу». Бюст Даяна Мурзина установили на территории местного многопрофильного колледжа, который тоже носит его имя. Над каменной скульптурой автор работал порядка трех месяцев. В церемонии открытия памятника приняли участие родственники легендарного командира партизанских отрядов, известного за пределами страны.

Папаха, кожаная куртка и портупея – бюст копирует фотографию героя. Снимок, образ которого застыл теперь в каменной статуе, был сделан 45-м году в Чехословакии после того, как партизаны соединились с действующей армией. Обычно черты лица на памятниках немного усиливают для выразительности, а в этом случае наоборот.

В этом образе по инициативе Альбины Игоревны я чуть-чуть смягчил, чтобы не было агрессивным. Но образ героя сохранился. Само его прозвище символизирует такой образ, сильно смягчать было нельзя. Ильдус Закиров, скульптор

На фронте Даян Мурзин оказался в первый день войны. Прошел Украину, Белоруссию, Молдавию. Был несколько раз тяжело ранен. В 1944 году власти Чехословакии, Венгрии и Румынии обратились в компартию Украины с просьбой помочь с партизанским движением в их странах. Даян Мурзин прибыл в Чехословакию в должности начальника штаба разведчиков. Под его командованием служили русские, итальянцы, чехи, словаки – больше 1000 человек. Тогда и появилась знаменитая черная борода. С ней руководитель выглядел солиднее – тогда Даяну Баяновичу было всего 23.

Он был очень энергичным, рекомендовал, где кому учиться. Я горда, что ему открыли прекрасный бюст. Альбина Мурзина, внучка Даяна Мурзина

Национальный герой Чехословакии, почетный гражданин 15 городов Чехии и Словакии. В России это первый бюст Даяна Мурзина. Территория кушнаренковского колледжа, который носит его имя, не случайна. Здесь до войны разведчик получил педагогическое образование.

Он перед студентами выступал 4 часа. Они спросили, почему он не герой. В Чехословакии герой, а у нас не герой. Венер Ахмеров, директор Многопрофильного профессионального колледжа им. Д.Б. Мурзина

В прошлом году Минигали Шаймуратов указом Владимира Путина был награждён посмертно звездой Героя России. Сегодня принято решение начать сбор подписей за присвоение высшего звания и Даяну Мурзину.