В Башкирии осудили 18-летнего парня, из-за которого в ДТП погибла школьница

В Давлеканово перед судом предстал 18-летний местный житель. По его вине произошла крупная авария, в которой погиб человек.

Инцидент произошёл ещё 13 апреля 2020 года. Четверо молодых людей катались по городу на машине ВАЗ-2106, которым управлял обвиняемый. На 10 км трассы Шарипово–Первушино парень не справился с управлением, и машина вылетела в кювет.

18-летний водитель и 14-летняя пассажирка не были пристегнуты, поэтому их выбросило из машины. Два пассажира, которые сидели пристегнутыми на заднем сидении, не пострадали. Сам водитель получил тяжёлые травмы, но с места аварии ушёл. 14-летняя пассажирка скончалась.

Виновника аварии нашли дома в бессознательном состоянии и срочно госпитализировали. Молодой человек прошёл долгую реабилитацию, а после предстал перед судом, который вынес наказание за смерть девочки. Парня приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. Также молодой человек обязан выплатить семье погибшей 800 тысяч рублей. Известно, что погибшая и обвиняемый были друзьями детства. У парня водительских прав не было.