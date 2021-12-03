В Уфе в одном из микрорайонов отключат воду

В микрорайоне Нижегородка ожидается отключение водоснабжения. Жилые дома и социальные учреждения останутся без воды.

Как сообщает пресс-служба «Уфаводоканала», водоснабжение будет отключено в связи с ремонтными работами. Без воды дома останутся с 13:00 8 декабря по 12:00 9 декабря.

Ремонтные работы затронут микрорайон Затон. Напор воды будет снижен. На верхних этажах вода и вовсе может пропасть.

Службы города организуют 10 точек подвоза воды: Малая лесозаводская 2/1; Лесозаводская 1а; Малая Лесозаводская 3б; Рижская 1/1; Выгонная 10 (школа №25); Заозерная-Астраханская; Большая заливная - Баумана; Линейная - Астраханская; Баймакская - Перевалочная; Саляма - Деревенская переправа.