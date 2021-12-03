Минздрав России расширит список противопоказаний к прививке от COVID-19

Министерство здравоохранения России намерено расширить список противопоказаний к прививке от коронавируса. Об этом сообщает издание «Известия».

Фото №1 - Минздрав России расширит список противопоказаний к прививке от COVID-19

Список с противопоказаниями уже передан в Роспотребнадзор. Однако что конкретно в него вошло – неизвестно.

При этом расширенный список противопоказаний вобрал в себя ограничения всех зарегистрированных российских вакцин. Например, «КовиВак» нельзя применять людям +60, «ЭпиВакКорона» — онкобольным. Также включены гиперчувствительность к одному из компонентов вакцины и тяжелые аллергические реакции.

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