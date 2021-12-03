Минздрав России расширит список противопоказаний к прививке от COVID-19

Министерство здравоохранения России намерено расширить список противопоказаний к прививке от коронавируса. Об этом сообщает издание «Известия».

Список с противопоказаниями уже передан в Роспотребнадзор. Однако что конкретно в него вошло – неизвестно.