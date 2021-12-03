Стало известно, как изменилась стоимость «оливье» в Башкирии в 2021 году

Эксперты подсчитали, сколько придётся отдать за продукты на оливье жителям Башкирии в 2021 году. Доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им.Плеханова Елена Мясникова рассказала, что набор для оливье в целом по России подорожал на 6,07%.

В 2021 году цена «индекса оливье» составит 322,5 рубля за 2 кг. Традиционно в салат входят огурцы, зеленый горошек, картофель, морковь, куриные яйца, вареная колбаса, майонез и репчатый лук. При этом в прошлом году цена за 2 кг салата составила 302,9 рубля. Самыми подорожавшими продуктами стали картофель и морковь.