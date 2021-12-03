В Башкирии рассказали о районе-лидере проекта «Атайсал»

Почти три тысячи проектов на сумму полмиллиарда рублей. Это масштабы добрых дел, реализованных с начала существования республиканского проекта «Атайсал – малая родина». В его рамках обеспеченные люди помогают родному селу с благоустройством и не только. Среди лидеров по количеству реализованных проектов – Краснокамский район.
До 70-х годов изба-читальня, потом – сельская библиотека. В 2005-м после строительства в селе Новый Актанышбаш клуба это здание отдали под мечеть. Решение тогда приняли на общем сходе граждан. Там же договорились реконструировать всё общими усилиями.
Айрат Муртазин – тот самый меценат, который помогал с первых дней создания мечети. Тогда еще в должности главы сельского поселения, а сегодня как директор теплоэнергетической компании. Недавно уроженец села Новый Актанышбаш выделил деньги на обустройство крыльца мечети и установку нового ограждения в рамках республиканской программы «Атайсал».
А это та самая школа, где учился Айрат Муртазин. Помогает бывший выпускник и альма-матер. В прошлом году выделил деньги на новый забор, помог с заменой окон и освещения. А в 2021-м уже в рамках «Атайсала» приобрел для школы оргтехнику. Предприниматель поддерживает не только родное село. К примеру, в деревне Редькино меценат помог с установкой детской площадки.
А сколько еще таких реализованных дел, когда, казалось, особо не ждали, но получилось очень быстро. Проект «Атайсал» для Краснокамского района как глоток чистого воздуха в вопросе благоустройства общественных территорий.
Восстановление и строительство сельских мечетей, храмов, спортивных и детских площадок и в целом благоустройство общественных территорий. «Атайсал» – это республиканский проект, инициированный главой республики. За время его существования благотворители вложили в развитие родных деревень и сел больше 500 миллионов рублей.