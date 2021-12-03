В Башкирии рассказали о районе-лидере проекта «Атайсал»

Почти три тысячи проектов на сумму полмиллиарда рублей. Это масштабы добрых дел, реализованных с начала существования республиканского проекта «Атайсал – малая родина». В его рамках обеспеченные люди помогают родному селу с благоустройством и не только. Среди лидеров по количеству реализованных проектов – Краснокамский район.

До 70-х годов изба-читальня, потом – сельская библиотека. В 2005-м после строительства в селе Новый Актанышбаш клуба это здание отдали под мечеть. Решение тогда приняли на общем сходе граждан. Там же договорились реконструировать всё общими усилиями.

Есть свои меценаты с самого первого дня, когда кинули клич для сбора средств, чтобы построить мечеть, и по сегодняшний день помогают меценаты, помогает население. Рустем Гилязетдинов, муэдзин мечети с. Новый Актанышбаш

Айрат Муртазин – тот самый меценат, который помогал с первых дней создания мечети. Тогда еще в должности главы сельского поселения, а сегодня как директор теплоэнергетической компании. Недавно уроженец села Новый Актанышбаш выделил деньги на обустройство крыльца мечети и установку нового ограждения в рамках республиканской программы «Атайсал».

Я родом из этой деревни, вырос, ходил в эту школу, поэтому в стороне никак не могу остаться, когда необходима помощь. Айрат Муртазин, уроженец с. Новый Актанышбаш

А это та самая школа, где учился Айрат Муртазин. Помогает бывший выпускник и альма-матер. В прошлом году выделил деньги на новый забор, помог с заменой окон и освещения. А в 2021-м уже в рамках «Атайсала» приобрел для школы оргтехнику. Предприниматель поддерживает не только родное село. К примеру, в деревне Редькино меценат помог с установкой детской площадки.

Раньше таких вот прямо мест идеальных не было, но сейчас есть. Мы сейчас здесь с мальчиками каждый раз приходи, играем, нам очень нравится площадка. Ильяс Мусин, житель д. Редькино

У нас в двух местах детская площадка была, но конкретно по улице Центральной не было у нас, много обращались жители, и вот построили нежданно и негаданно. Валерий Сазыкин, глава Куяновского сельсовета

А сколько еще таких реализованных дел, когда, казалось, особо не ждали, но получилось очень быстро. Проект «Атайсал» для Краснокамского района как глоток чистого воздуха в вопросе благоустройства общественных территорий.

В начале года мы, может быть, до конца и не верили, что вот так получится. Вот сейчас 291 проект реализуется, там уже на стадии завершения они все. Очень большая помощь была оказана от выходцев своих деревень, выпускников школ. Кто-то в стороне живет, кто-то здесь живет. Рустам Мусин, глава администрации Краснокамского района