Минздрав к концу года расширит список противопоказаний к вакцинации

Минздрав России планирует к концу года расширить список противопоказаний для медотвода от прививки от коронавируса. Они уверены, что действующих пунктов недостаточно.
Какие болезни войдут в список пока не сообщается. Проект уже передали на рассмотрение в Роспотребнадзор, а решаться вопрос будет на уровне Министерства здравоохранения.
Сегодня к медотводу можно отнести такие причины, как гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые респираторные инфекции, обострение хронических заболеваний, а также возраст до 18 лет.