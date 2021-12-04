Минздрав к концу года расширит список противопоказаний к вакцинации

Минздрав России планирует к концу года расширить список противопоказаний для медотвода от прививки от коронавируса. Они уверены, что действующих пунктов недостаточно.

Какие болезни войдут в список пока не сообщается. Проект уже передали на рассмотрение в Роспотребнадзор, а решаться вопрос будет на уровне Министерства здравоохранения.