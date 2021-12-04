В Башкирии приставы привлекли к ответственности известный банк

В Башкирии судебные приставы привлекли к административной ответственности АО «Альфа-банк». Это случилось после заявления от жителя Октябрьского района Уфы.

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Мужчина пожаловался на то, что банк оказывает психологическое давление своими многочисленными звонками, сообщает пресс-служба УФССП по Башкирии. Приставы установили, что между мужчиной и банком был заключен договор потребительского кредита. Гражданин не вернул деньги в указанный срок, и ему начали звонить из банка.

Вместе с тем, только лишь за один день с должником с разных телефонных номеров было осуществлено 8 переговоров. Таким образом, кредитор, злоупотребляя правом на взаимодействие, оказывал психологическое воздействие на гражданина путем многочисленных звонков.

Пресс-служба УФССП по РБ

Приставы возбудили дело об административном правонарушении. Банковское учреждение признали виновным и оштрафовали на 50 000 рублей.

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