В Башкирии приставы привлекли к ответственности известный банк

В Башкирии судебные приставы привлекли к административной ответственности АО «Альфа-банк». Это случилось после заявления от жителя Октябрьского района Уфы.

Мужчина пожаловался на то, что банк оказывает психологическое давление своими многочисленными звонками, сообщает пресс-служба УФССП по Башкирии. Приставы установили, что между мужчиной и банком был заключен договор потребительского кредита. Гражданин не вернул деньги в указанный срок, и ему начали звонить из банка.