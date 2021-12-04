В Башкирии проверили соблюдение антиковидных мер в гостиницах

Код на отдых. С 1 декабря заселиться в гостиницы Башкортостана можно только при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном коронавирусе или медотводе с отрицательным ПЦР-тестом. Соответствующий указ подписал Радий Хабиров. Однако для некоторых отельеров прибыль оказалась важнее санитарной безопасности постояльцев. В этом убедилась контрольная комиссия при главе республики.

Указ Главы Башкортостана оказался неписаным для руководства небольшой гостиницы на окраине Белорецка. До горнолыжной базы отсюда несколько минут езды, и туристов администратор готова заселить без справок о вакцинации.

Гостиничные услуги могут оказываться гражданам при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19, либо справки о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо справки о наличии медицинского отвода вместе с действующим тестом ПЦР. Арсений Ромашковцев, советник инспекционного отдела Контрольного управления Главы Республики Башкортостан

Центром притяжения туристов в Белорецкий район являются горнолыжные курорты. Разместить у себя постояльцев готовы десятки гостиниц и турбаз. Полный список проверяющим передали в региональном Госкомитете по туризму. И по итогам рейда не все объекты попали в зелёную зону.

Контрольное управление проверило порядка 20 гостиниц в Белорецком районе. И надо сказать, что в большинстве из них к ограничениям отнеслись с пониманием – мера вынужденная на фоне распространения инфекции.

Судя по количеству ключей у администратора, номерной фонд в этой гостинице занят лишь на 10 процентов. Но в каждом постояльце, соблюдающем требования, сотрудники отеля уверены.

Мы предупреждали их, когда бронировали, что с 1 числа, возможно, будем спрашивать сертификаты. У них есть справки, что они привиты. Лариса Кваснина, сотрудница гостиницы

Ещё в одной гостинице Белорецка администратор попросила предъявить QR-код о вакцинации сразу же, как проверяющий подошел к стойке. Тоже самое сделали и мы. По словам отельера, после введения новых ограничений поток туристов снизился.

У нас должны были ребятишки заехать, горнолыжники. В силу того, что у них нет прививок, нет у тренеров и родителей, многие сейчас отказываются. Гостиница пустует. Юлия Акманаева, администратор гостиницы

А вот броня на новогодние праздники и зимние каникулы практически полная. Туристы оповещены о новых требованиях и условиях заселения. И в случае отсутствия сертификата о вакцинации ещё есть время его получить.

Следует отметить готовность граждан соблюдать указ. У многих людей, которые заселялись у нас на глазах в гостиничные комплексы, на руках были сертификаты, либо справки, либо медотвод с ПЦР. В целом ситуация достаточно стабильная. Арсений Ромашковцев, советник инспекционного отдела Контрольного управления Главы Республики Башкортостан