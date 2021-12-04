В Башкирии проверили соблюдение антиковидных мер в гостиницах

Код на отдых. С 1 декабря заселиться в гостиницы Башкортостана можно только при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном коронавирусе или медотводе с отрицательным ПЦР-тестом. Соответствующий указ подписал Радий Хабиров. Однако для некоторых отельеров прибыль оказалась важнее санитарной безопасности постояльцев. В этом убедилась контрольная комиссия при главе республики.
Указ Главы Башкортостана оказался неписаным для руководства небольшой гостиницы на окраине Белорецка. До горнолыжной базы отсюда несколько минут езды, и туристов администратор готова заселить без справок о вакцинации.
Центром притяжения туристов в Белорецкий район являются горнолыжные курорты. Разместить у себя постояльцев готовы десятки гостиниц и турбаз. Полный список проверяющим передали в региональном Госкомитете по туризму. И по итогам рейда не все объекты попали в зелёную зону.
Контрольное управление проверило порядка 20 гостиниц в Белорецком районе. И надо сказать, что в большинстве из них к ограничениям отнеслись с пониманием – мера вынужденная на фоне распространения инфекции.
Судя по количеству ключей у администратора, номерной фонд в этой гостинице занят лишь на 10 процентов. Но в каждом постояльце, соблюдающем требования, сотрудники отеля уверены.
Ещё в одной гостинице Белорецка администратор попросила предъявить QR-код о вакцинации сразу же, как проверяющий подошел к стойке. Тоже самое сделали и мы. По словам отельера, после введения новых ограничений поток туристов снизился.
А вот броня на новогодние праздники и зимние каникулы практически полная. Туристы оповещены о новых требованиях и условиях заселения. И в случае отсутствия сертификата о вакцинации ещё есть время его получить.
В Белорецком районе одни из самых низких темпов вакцинации от коронавируса. А вот указ Радия Хабирова местные отельеры исполняют практически идеально. В большинстве случаев стать постояльцем гостиницы без QR-кода или медотвода от прививки не получится. Даже несмотря на открытие горнолыжного сезона. О выявленных случаях нарушений Контрольное управление доложит непосредственно главе Башкортостана.