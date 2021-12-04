В Башкирии возводят сельский ФАП на более чем 2 тыс. пациентов

В Туймазинском районе возводят врачебную амбулаторию. Она рассчитана на 75 посещений в смену. В новой лечебнице будет обслуживаться не только село Старые Туймазы, но и жители еще четырёх деревень – это свыше двух тысяч человек. Амбулатория возводится в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Свыше двух тысяч человек на один маленький ФАП, в том числе около пятисот детей. Медицинское учреждение в Старых Туймазах было построено в конце 70-х годов. Здание уже не отвечает современным требованиям. Открытия новой врачебной амбулатории фельдшеры в Туймазинском районе ждут с большим нетерпением.

Вопрос о строительстве врачебной амбулатории обсуждался с руководством района и медработниками ещё в 2018 году в ходе поездки Радия Хабирова по Туймазинскому району. Возведение объекта началось в августе этого года. Новое здание имеет очень удобное местоположение для жителей поселка: самый центр, в шаговой доступности от детского сада и школы. Строители уже возвели несущие стены и межкомнатные перегородки, произвели монтаж стропил и начали работы по утеплению фасада.

Свои двери в скором времени распахнёт и фельдшерско-акушерский пункт ещё в одном селе Туймазинского района. Модули уже установлены, и в ближайшее время к медпункту проведут воду и электричество, завезут оборудование. Старое медучреждение уже находится в аварийном состоянии. Ещё один ФАП начал свою работу в селе Алексеевка. Там проживают свыше 200 человек. Раньше, чтобы получить медицинскую помощь, сельчанам нужно было ехать в Туймазы. Ближайшая больница для них находилась на расстоянии 60 км.