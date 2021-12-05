В Башкирии 101-летняя пенсионерка победила коронавирус

В Башкирии коронавирус поборола 101-летняя жительница села Фёдоровка Анисия Камышлова. На этой неделе женщину выписали из ковид-госпиталя в Кумертау.

Пенсионерка поступила в медицинское учреждение вместе с дочерью две недели назад. У обеих подтвердилась коронавирусная инфекция. Анисия Камышлова тяжело переносила болезнь. Течение заболевания ухудшали и сопутствующие болезни.

Врачи отмечают, что лечить пожилых пациентов непросто из-за многочисленных хронических заболеваний. Не малую роль в выздоровлении имеет настрой самих заболевших. Если они настроены победить болезнь, лечение проходит легче и эффективнее.

Анисия Камышлова прошла Великую Отечественную войну в составе 1871-го зенитно-артиллерийского полка, обеспечивала телефонную связь. День Победы она встретила на боевом посту в Кёнигсберге. После много лет трудилась в почтовой службе и стала старейшим почтовиком Башкирии.

Анисия Камышлова была настроена победить и коронавирусную инфекцию. Обладая огромной выдержкой и желанием жить, пенсионерка действительно победила заболевание. Ветеран войны намерена встретить годовщину Победы в Великой Отечественной войне здоровой и в радостном расположении духа.