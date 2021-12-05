ВОЗ проверит «Спутник V» не ранее января 2022 года

Инспекторы Всемирной организации здравоохранения приедут в Россию для оценки вакцины от коронавируса «Спутник V» не ранее января 2022 года.

РИА Новости сообщают, что в ноябре прошла встреча представителей Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и сотрудников ВОЗ. Была озвучена необходимость предоставить дорожную карту подачи данных для ускорения оценки вакцины.

Заявка на ускоренную регистрацию и переквалификацию «Спутника V» была подана в ВОЗ ещё в октябре 2020 года. Однако на производстве вакцины в Уфе были выявлены некоторые нарушения. 15 сентября процесс одобрения вакцины был приостановлен. 20 октября представители ВОЗ вновь начали рассматривать заявку на оценку прививки.