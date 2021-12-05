В Башкирии количество вакцинированных от коронавируса превысило 2 млн

98 человек с диагнозом COVID-19 находятся в больницах республики в тяжелом состоянии. К аппарату ИВЛ подключены 12 пациентов. Такие данные опубликовал региональный Минздрав.
Выявлен еще 641 новый случая заражения новой коронавирусной инфекцией. У 64 жителей республики диагностирована внебольничная пневмония. За последние сутки болезнь стала причиной смерти еще 38 человек.
Между тем в республике перешагнули двухмиллионный рубеж по количеству вакцинированных. Активно прививается взрослое население. Прививку в возрасте 60+ получили свыше полумиллиона человек.