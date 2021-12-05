Пытаются договориться или сбежать: в Башкирии продолжают ловить пьяных водителей

В эти выходные башкирские полицейские вновь вышли на охоту – на пьяных водителей. Наловили несколько десятков. Нарушители, которые бесстрашно рассекали под градусом, при виде людей в форме бросились врассыпную. Кто-то поспешил занять пассажирское сиденье, а кто-то внезапно решил прокатиться в поле. С начала года в республике задержали свыше 14 тысяч нетрезвых водителей. При этом понятно, что поймали далеко не всех. Инспекторы ГИБДД усиливают рейдовые мероприятия, проверки на дорогах продолжаются.
Сходство с экс-руководителем республиканской Госавтоинспекции у этого мужчины закончилось на имени и отчестве. О том, что садиться за руль под градусом строго запрещено, водитель будто не знал. Впрочем, признавать своё нарушение автолюбитель отказался наотрез. Уверяет: употребляет он только безалкогольное пиво. Мол, в этот раз напиток оказался просрочен, поэтому и на аппарате такие цифры.
А другому водителю, который едва стоит на ногах и с трудом поясняет, как он оказался в таком состоянии за рулем, алкоголь явно внушил непоколебимую уверенность в собственном обаянии. Но попытка договориться с сотрудником ГИБДД закончилась административным протоколом. Теперь нарушителю грозит штраф и лишение прав на несколько лет.
Ещё один нарушитель в Абзелиловском районе решил сбежать от инспекторов в поле. Вот только далеко уехать не смог. Догнали и задержали. В крови задержанного выявили почти одну промилле – это равносильно бутылке водки объёмом 0,5 или паре баллонов пива. Машина нарушителя отправилась на штраф-стоянку.
А водитель в Салаватском районе удивил инспекторов своей стойкостью. При проверке алкотестер показал почти 1,8 миллиграммов алкоголя на литр воздуха. Это как минимум полтора литра водки в крови. Итогом такой поездки могла стать страшная авария. Погибшие, тяжело раненные. Но участникам дорожного движения повезло. Предотвратили.
Похоже, что жесткие санкции за вождение машины под градусом не особо пугают водителей. Любителей прокатиться подшофе наказывают штрафом в 30 тысяч рублей и лишением прав на срок от 1,5 лет. А повторное нарушение грозит уже выплатой штрафа в размере 50 тысяч. Но несмотря на ужесточение наказания, говорят правоохранители, нетрезвых водителей за рулём по-прежнему много. И каждый из таких нарушителей – потенциальный убийца.