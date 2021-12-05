Пытаются договориться или сбежать: в Башкирии продолжают ловить пьяных водителей

В эти выходные башкирские полицейские вновь вышли на охоту – на пьяных водителей. Наловили несколько десятков. Нарушители, которые бесстрашно рассекали под градусом, при виде людей в форме бросились врассыпную. Кто-то поспешил занять пассажирское сиденье, а кто-то внезапно решил прокатиться в поле. С начала года в республике задержали свыше 14 тысяч нетрезвых водителей. При этом понятно, что поймали далеко не всех. Инспекторы ГИБДД усиливают рейдовые мероприятия, проверки на дорогах продолжаются.

Сходство с экс-руководителем республиканской Госавтоинспекции у этого мужчины закончилось на имени и отчестве. О том, что садиться за руль под градусом строго запрещено, водитель будто не знал. Впрочем, признавать своё нарушение автолюбитель отказался наотрез. Уверяет: употребляет он только безалкогольное пиво. Мол, в этот раз напиток оказался просрочен, поэтому и на аппарате такие цифры.

А другому водителю, который едва стоит на ногах и с трудом поясняет, как он оказался в таком состоянии за рулем, алкоголь явно внушил непоколебимую уверенность в собственном обаянии. Но попытка договориться с сотрудником ГИБДД закончилась административным протоколом. Теперь нарушителю грозит штраф и лишение прав на несколько лет.

Ещё один нарушитель в Абзелиловском районе решил сбежать от инспекторов в поле. Вот только далеко уехать не смог. Догнали и задержали. В крови задержанного выявили почти одну промилле – это равносильно бутылке водки объёмом 0,5 или паре баллонов пива. Машина нарушителя отправилась на штраф-стоянку.

А водитель в Салаватском районе удивил инспекторов своей стойкостью. При проверке алкотестер показал почти 1,8 миллиграммов алкоголя на литр воздуха. Это как минимум полтора литра водки в крови. Итогом такой поездки могла стать страшная авария. Погибшие, тяжело раненные. Но участникам дорожного движения повезло. Предотвратили.

За 10 месяцев текущего года в республике с участием нетрезвых водителей совершено 291 ДТП. 61 человек погиб и 384 травмированы. За тот же период сотрудниками ГИБДД задержано 13 тысяч нетрезвых водителей. Марсель Бикташев, инспектор группы пропаганды Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан