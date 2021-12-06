В Башкирии к Новому году возведут 1160 ледовых городков

1160 ледовых городков возведут в республике к Новому году. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что все города и районы должны быть украшены  к 1 декабря. Среди муниципальных образований будет проведен конкурс на лучшее новогоднее оформление. 

Так, в Ишимбае установят пиксельную ель высотой 18 метров. В городе уже приступили к монтажу ледовых городков.  На их возведение в этом году направят порядка 3 миллионов рублей.  Помимо традиционных фигур Деда Мороза и Снегурочки, изо льда соорудят горки и лабиринты.

Вчера начали ввозить лед на площадь, сегодня приступили к сборке. Работаем каждый день с восьми утра до восьми вечера.

Дамир Бикмурзин
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