В Башкирии к Новому году возведут 1160 ледовых городков

1160 ледовых городков возведут в республике к Новому году. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что все города и районы должны быть украшены к 1 декабря. Среди муниципальных образований будет проведен конкурс на лучшее новогоднее оформление.

Так, в Ишимбае установят пиксельную ель высотой 18 метров. В городе уже приступили к монтажу ледовых городков. На их возведение в этом году направят порядка 3 миллионов рублей. Помимо традиционных фигур Деда Мороза и Снегурочки, изо льда соорудят горки и лабиринты.