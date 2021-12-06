В Уфе водители такси устроили забастовку

Сегодня, 6 декабря, водители «Яндекс.Такси» устроили забастовку. Оказалось, таксисты бастуют против резкого падения размера гарантированного заработка, который выплачивает им агрегатор.

Как сообщает портал UTV, водители собрались у гипермаркета в микрорайоне Сипайлово. На фоне забастовки и уменьшения количества подвижного состава выросла стоимость такси. Проехать одну остановку можно за 200 рублей.

Жители и гости города отметили, что стоимость такси и так в последнее время выросла. Ощутимое повышение цен из-за «высокого спроса» и отсутствия машин может негативно повлиять на транспортную ситуацию в Уфе, которая и так испытывает трудности.