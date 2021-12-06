В Госдуму до конца года внесут закон о страховании волонтеров

Личное, глубокое понимание проблем, болевых точек все чаще выводит добровольческие инициативы на новый уровень, уровень принятия системных государственных решений. Конечно, я поддержу все ваши начинания, в том числе в органах государственной власти по поддержке волонтерского движения, в том числе это касается страхования добровольцев.

Владимир Путин, президент РФ