В Госдуму до конца года внесут закон о страховании волонтеров

В России прошла церемония награждения победителей международной премии «Мы вместе». Владимир Путин сообщил, что необходимо поддержать инициативы по развитию волонтёрства.
В частности, президент озвучил необходимость поддержать проекты по страхованию жизней и здоровья добровольцев. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что законопроект об обязательном страховании жизни и здоровья волонтёров рассчитывают внести в Госдуму до конца 2021 года.
Последние полтора года деятельность добровольцев приобрела особый смысл. Этим ребятам особое спасибо, их надо обязательно поддерживать и мы придумали целый комплекс мероприятий – сказал на заседании правительства Радий Хабиров.
Напомним, последние годы волонтеры со всех уголков Башкирии помогали нуждающимся пенсионерам и малоимущим семьям в период самоизоляции, тушили страшные лесные пожары на юге республики, помогали в организации крупных международных событий как Фольклориада, финал Вордскилс и других.