В Уфе прошёл круглый стол по вопросам туризма с участием депутатов Госдумы России

Туризм как точка роста экономики Башкортостана. В Уфе прошёл круглый стол с участием официальной делегации депутатов Госдумы России. Они обсуждали развитие малого бизнеса в сфере туризма и рост экономики регионов на примере нашей республики. Встреча состоялась в рамках форума «Роль субъектов малого и среднего предпринимательства в формировании туристской инфраструктуры».

Пещера Шульган-Таш, гора Иремель, Шихан Торатау и единственные в России «золотые гвозди», а ещё башкирский бортевой мёд и неповторимый национальный колорит – это главные козыри республики, подчеркивают эксперты, которые собрались сегодня в Уфе.

В республике понимают: сегодня туризм – это не просто отдых, а вклад в экономику. Развитие инфраструктуры автоматически ведёт к созданию рабочих мест, притоку инвестиций, сохранению и развитию культурного наследия. Так, ремесленники получают возможность монетизировать своё дело. Как их поддержать – тоже стало одной из тем обсуждения.

Местные туроператоры, конечно, сталкиваются и с проблемами. Например, есть трудности с инфраструктурой и кадровым голодом, но и эти вопросы решаются. В 2025 году запущена специализированная Академия туризма и гостеприимства, а предпринимателям оказывается большая поддержка.

Сегодня Башкортостан входит в пятёрку регионов России по объёму федерального финансирования и планомерно развивает туристическую отрасль. Также республика подтвердила статус лидера в Приволжском федеральном округе по развитию санаторно-курортного направления. И только за 2025 год турпоток в Башкортостан составил почти два миллиона поездок.