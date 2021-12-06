Ученые «осовременили» традиционный башкирский напиток

Ученые Башкирского аграрного университета запатентовали свое изобретение. Речь идет о новом способе получения напитка буза. Авторы отмечают, что продукт на растительном сырье талкане обладает массой полезных свойств и насыщен витаминами. Буза по новой технологии уже запущена в производство.
Пропорции необходимо соблюдать с точностью. Иначе консистенция напитка может получиться густой или чересчур жидкой. Следующий этап – варка. От плиты отходить нельзя, иначе бузу можно и вовсе испортить.
Через 20 минут бузу снимают с плиты и остужают до температуры 30-35 градусов. Добавляют сахар и концентрированную кисломолочную закваску. В отличие от используемых в обычном рецепте дрожжей, она не оставляет в напитке остаточного содержания алкоголя. В конце заготовку отправляют в термостатную камеру. Здесь она будет находиться 24 часа при температуре 30 градусов.
Новый способ получения бузы разработала команда ученых аграрного университета. Напиток был представлен на всероссийских выставках и международных конференциях, а вслед за высокими оценками последовало и получение патента, охраняющего авторские права.
Новая формула не осталась только в стенах университета. Один из предпринимателей Сибая уже выпускает напиток по новой технологии. В день по 300 бутылок.