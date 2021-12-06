Ученые «осовременили» традиционный башкирский напиток

Ученые Башкирского аграрного университета запатентовали свое изобретение. Речь идет о новом способе получения напитка буза. Авторы отмечают, что продукт на растительном сырье талкане обладает массой полезных свойств и насыщен витаминами. Буза по новой технологии уже запущена в производство.

Пропорции необходимо соблюдать с точностью. Иначе консистенция напитка может получиться густой или чересчур жидкой. Следующий этап – варка. От плиты отходить нельзя, иначе бузу можно и вовсе испортить.

Мы готовим на 80 градусах, постепенно помешивая. Главное, чтобы не пригорело. Назгуль Губайдуллина, магистрант БГАУ

Через 20 минут бузу снимают с плиты и остужают до температуры 30-35 градусов. Добавляют сахар и концентрированную кисломолочную закваску. В отличие от используемых в обычном рецепте дрожжей, она не оставляет в напитке остаточного содержания алкоголя. В конце заготовку отправляют в термостатную камеру. Здесь она будет находиться 24 часа при температуре 30 градусов.

Для хранения требуется пониженная температура - не выше плюс 4-5 градусов. В этих условиях буза может храниться до 5-6 дней. Ирек Багаутдинов, доцент кафедры технологии общественного питания и переработки растительного сырья БГАУ

Новый способ получения бузы разработала команда ученых аграрного университета. Напиток был представлен на всероссийских выставках и международных конференциях, а вслед за высокими оценками последовало и получение патента, охраняющего авторские права.

Традиционное зерновое сырье мы заменили на талкан, который готовится из пророщенного зерна. Для начала мы взяли овсяной. Напиток обогащает организм витаминами A, C, E. Светлана Леонова, доктор технических наук, профессор кафедры технологии общественного питания и переработки растительного сырья БГАУ