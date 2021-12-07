Жители Башкирии чаще других регионов пользуются сайтом Госуслуги

На сайте Госуслуги уже зарегистрировались более 90 миллионов человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Еженедельно услугами сайта пользуются более 6,5 млн граждан России. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщает, что в последнее время граждане пользуются Госуслугами, чтобы записаться на прививку от коронавируса или на приём к врачу. Также жители России с помощью сайта активно записывают детей в детский сад или запрашивают выписку из индивидуального лицевого счета Пенсионного фонда.