В популярном активаторе Windows нашли вирус, который крадет криптовалюту

KMSPico – это популярный активатор операционной системы Windows и программ Microsoft Office. Эксперты по компьютерной безопасности обнаружили в коде программы вирус, который крадет криптовалюту пользователей.

Специалисты сказали, что утилита не помогает пользователям обойти стадии активации продуктов, а сразу заражает компьютер. Она не имеет ничего общего с известной компанией, производящей софт, и позаимствовала название.