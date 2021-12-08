В популярном активаторе Windows нашли вирус, который крадет криптовалюту

KMSPico – это популярный активатор операционной системы Windows и программ Microsoft Office. Эксперты по компьютерной безопасности обнаружили в коде программы вирус, который крадет криптовалюту пользователей.
Специалисты сказали, что утилита не помогает пользователям обойти стадии активации продуктов, а сразу заражает компьютер. Она не имеет ничего общего с известной компанией, производящей софт, и позаимствовала название.
После установки и нажатия кнопки активации у пользователей крадут личные данные и деньги с криптовалютных кошельков.