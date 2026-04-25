Жителей Башкирии ждет больше рейсов на популярный курорт

С 25 апреля из аэропорта Уфы увеличится количество рейсов в Турцию. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Авиакомпания Red Wings запускает второй еженедельный рейс по направлению Уфа – Стамбул. «Аэрофлот» увеличит число рейсов в Анталью с 7 до 9 в неделю на самолетах Boeing 737-800. Авиакомпания Southwind перейдет с 2 до 7 рейсов в неделю, сделав вылеты ежедневными.