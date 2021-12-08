Telegram обновил мобильную версию приложения

В новой версии приложения Telegram сделали акцент на авторском праве. Разработчики рассказали о функциях, которые помогут защитить оригинальный контент от копирования. Теперь пользователям запрещено пересылать и делать скриншоты записей в каналах.

В новой версии можно будет удалить чат с собеседником за определенное время. Раньше это было возможно только для всей переписки сразу. Разработчики рассказали, что удаление можно настроить автоматически.