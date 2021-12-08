Глава Instagram даст показания на Конгрессе

Глава платформы Instagram Адам Моссери даст показания на Конгрессе. Сейчас за площадкой пристально наблюдают, потому что она может нанести вред ментальному здоровью подростков.

Instagram входит в структуру Meta. В компании уже решили увеличить контроль контента, который показывается подросткам. Ранее сообщалось, что зарегистрироваться на платформе можно будет только по достижению 14 лет, при условии, что страница будет закрытой.