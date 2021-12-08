Полномочия полиции расширяются

Госдума во 2 чтении приняла законопроект, который наделяет сотрудников полиции более широким списком полномочий. 8 декабря законопроект будут рассматривать в 3 чтении.

Сотрудникам полиции хотят разрешить проникать на личную территорию для задержания преступников. Также, если закон вступит в силу, то представляться полицейские смогут уже после того, как прекратят действия, нарушающие закон.