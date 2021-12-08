Таксисты Уфы возмущены тем, что их коллеги пытаются решить свои проблемы за их счет

В Уфе несколько недовольных водителей такси попытались организовать забастовку. Когда выяснилось, что коллеги не готовы поддержать протест, зачинщики закидали их угрозами и ложными вызовами к месту сбора.

Декабрь – самое «хлебное» время для таксиста: количество поездок возрастает, и именно в конце года делается основная выручка. Однако в начале этой недели таксисты Уфы начали жаловаться на ложные вызовы. Водителям поступали вызовы по адресу, где собирались недовольные. Когда машина прибывала, заказ отменяли. Таким образом создавалось ложное впечатление, что протестующих много.

В результате водители не могли выполнять поступающие им реальные заказы: несколько машин застряло в глубоком снегу. Вызволять их таксистам пришлось с помощью эвакуаторов, услуги которых сегодня обходятся в среднем в 5 тысяч рублей. Получается, что какие бы цели ни преследовали недовольные, их действия смогли навредить только таким же водителям, которые были вынуждены не только отказаться от нескольких часов прибыльного рабочего дня, но и оплатить работу эвакуаторов за свой счёт.