В Уфе 10 сиротам вручили ключи от новых квартир

Уфимские сироты получили ключи от новых квартир. Теперь еще у 10 юношей и девушек будет свой дом. В этом году дети-сироты получили 142 квартиры. Они расположились в новостройках микрорайона Затон. Ключи новосёлам вручил мэр города Сергей Греков.

На порог новой квартиры только с молитвой. Ильнур Саттаров с бабушкой ждали ее 6 лет. Юноша остался сиротой, еще будучи школьником. Сейчас молодой человек получил высшее образование и в скором времени начнет работать. Теперь, как говорит Рима Хасановна, осталось создать семью – гнездышко уже имеется.

Сегодня в микрорайоне Затон 10 человек получили однокомнатные квартиры. Электричество есть, горячая и холодная вода тоже, балкон и печь для готовки имеется.

Для Уфы и Башкортостана обеспечение сирот квартирами – это приоритет. Они выделяются только в новых домах, с налаженной инфраструктурой, с хорошими дворовыми территориями. В этих микрорайонах запланировано строительство поликлиник, детских садов, школ. Сергей Греков, глава администрации Уфы

Всего в этом году было закуплено 152 квартиры. 142 из них уже обрели хозяев. Оставшиеся получат уже в новом, 2022 году.