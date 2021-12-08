В Уфе 10 сиротам вручили ключи от новых квартир

Уфимские сироты получили ключи от новых квартир. Теперь еще у 10 юношей и девушек будет свой дом. В этом году дети-сироты получили 142 квартиры. Они расположились в новостройках микрорайона Затон. Ключи новосёлам вручил мэр города Сергей Греков.
На порог новой квартиры только с молитвой. Ильнур Саттаров с бабушкой ждали ее 6 лет. Юноша остался сиротой, еще будучи школьником. Сейчас молодой человек получил высшее образование и в скором времени начнет работать. Теперь, как говорит Рима Хасановна, осталось создать семью – гнездышко уже имеется.
Сегодня в микрорайоне Затон 10 человек получили однокомнатные квартиры. Электричество есть, горячая и холодная вода тоже, балкон и печь для готовки имеется.
Всего в этом году было закуплено 152 квартиры. 142 из них уже обрели хозяев. Оставшиеся получат уже в новом, 2022 году.
Под новостройки выделены микрорайон Затон и Сипайлово. Сейчас в домах идут монтажные работы. Но в скором времени и этим квартирам найдут своих хозяев.