В Уфе открылся каток размером более 4 тысяч кв.м.

Накануне, 8 декабря, на территории Центра спортивной подготовки РБ им. Римы Баталовой состоялось открытие большого катка. Его размер составил более 4 тысяч кв.м.

Для всех присутствующих была организована развлекательно-праздничная программа. В гости пришли Дед Мороз и Снегурочка. Также открытие посетил похититель праздника Гринч. Гости насладились не только праздничным спектаклем, но и выступлением воспитанников Федерации фигурного катания Башкирии.