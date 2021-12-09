Жителей Уфы в самолёте накормили креативным обедом

Пассажирам из Уфы, которые летели из Египта авиакомпанией Azur air, предложили пообедать необычным блюдом. Об этом рассказала пассажирка из столицы в социальных сетях.

Корреспондентам ГорОбзор.ру уфимка рассказала, что самолёт вылетел из Хургады. Сначала пассажиров традиционно покормили бутербродами, но после предложили обед, который удивил всех. Клиентам авиакомпании принесли на обед лапшу быстрого приготовления.

Люди все были в шоке. Смеялся весь самолет. У всех разная реакция. Но это было очень смешно. пассажирка самолёта

Почти все пассажиры отнеслись к такому необычному решению с юмором. К слову, клиентам предложили использовать для лапши кипяток из стационарного кипятильника. А при полёте в Египет уфимцев кормили рисом, рыбой и салатами.