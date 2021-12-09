В Башкирии сиротам выделили непригодное жилье

По версии следствия, в 2017 году администрация муниципалитета заключила контракты на покупку нового жилья в двух многоквартирных домах. Жилплощадь по документам соответствовала санитарно-техническим требованиям. Квартиры были переданы по договорам найма детям-сиротам, но независимая экспертиза выявила производственные дефекты, допущенные в ходе строительства, некоторые квартиры признаны непригодными к круглогодичному проживанию.