В Башкирии сиротам выделили непригодное жилье

В Баймакском районе Башкирии сиротам выдали непригодные квартиры. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.
По версии следствия, в 2017 году администрация муниципалитета заключила контракты на покупку нового жилья в двух многоквартирных домах. Жилплощадь по документам соответствовала санитарно-техническим требованиям. Квартиры были переданы по договорам найма детям-сиротам, но независимая экспертиза выявила производственные дефекты, допущенные в ходе строительства, некоторые квартиры признаны непригодными к круглогодичному проживанию.
Стоимость работ по восстановлению оценили почти в 2 млн. рублей.
Расследование дела ведется под контролем руководства Следственного управления республики.