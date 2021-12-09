В Башкирии в выходные температура воздуха опустится до -23°С

Спасатели Башкирии предупреждают жителей и гостей республики о холодных выходных. Ситуация на дорогах из-за непогоды может стать крайне опасной.

Так, 10 декабря ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Порывы ветра будут достигать 0-5 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -4, -9°С, а днем -1, -6°С.

А вот в выходные резко похолодает. Осадков не ожидается. Ветер в субботу достигнет 4-10 м/с, а в воскресенье всего – 1-3 м/с. 11 декабря температура воздуха ночью опустится до -18, -11°С, а днем -15, -12°С. 12 декабря температура воздуха ночью составит -23, -20°С, а днем -19, -18°С.