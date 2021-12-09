В Башкирии подорожали огурцы и конфеты

Специалисты Башстата продолжают мониторинг цен на продукты в супермаркетах. Некоторые товары показывают существенный рост.

Среди подорожавших продуктов огурцы. Средняя стоимость овощей поднялась на 10,8%. В среднем килограмм огурцов можно приобрести за 120,35 рублей. Также подорожали конфеты с шоколадом (6,7%), белокочанная капуста (4,7%), рис (3,2%), черный чай (2,9%).